На Донеччині молодик палицею до смерті побив юнака

У місті Вуглегірську Донецької області в результаті проведення слідчих дій затримано 24-річного раніше судимого місцевого жителя за підозрою у вбивстві.

Як повідомили в УГЗ МВС України, попередньо встановлено, що затриманий уранці 16 липня на вулиці згаданого міста під час раптово виниклої сварки дерев’яною палицею заподіяв смертельні тілесні ушкодження 22-річному жителю цього ж міста.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).