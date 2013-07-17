У Криму посадовці «заробили» на інвалідах 680 тис. грн

Кримські правоохоронці викрили посадовців одного з Центрів реабілітації інвалідів, які, зловживаючи службовим становищем, вирішили «заробити» на потребах інвалідів, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

За інформацією начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковника міліції Едуарда Онацького, за результатами проведених конкурсних торгів посадові особи закупили у ТзОВ спеціальний автобус для перевезення інвалідів за явно завищеною ціною.

Як з'ясувалося, сума закупівлі склала 1,8 млн грн, а реальна вартість автобуса виявилася значно меншою. Внаслідок вчиненого посадового злочину державному бюджету заподіяно збитків в особливо великих розмірах - на понад 680 тис. грн.

Тепер заповзятливим ділкам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За фактом зловживання службовим становищем територіальним слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб.

Контроль над дотриманням законодавства у бюджетній сфері є одним із пріоритетних напрямків роботи Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю кримської міліції. Правоохоронці продовжують виявляти недобросовісних чиновників, які прагнуть збагатитися за рахунок державних грошей.