Молодь Прикарпаття допомагає міліції розкривати злочини

Молодь Івано-Франківська провела акцію на вулиці Вовчинецькій поблизу торгового центру «Веселка». Захід спрямований на допомогу міліціонерам у розкритті крадіжок велосипедів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, передумовою цієї акції стала недавня подія, що відбулась на вулиці Вовчинецькій. Вночі троє невідомих осіб вчинили напад на молодого чоловіка та викрали у нього велосипед. За даним фактом слідчими Івано-Франківського МВ міліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України та розпочато кримінальне провадження.

У зв’язку з цим, молодь організувала акцію на підтримку міліціонерів у розкритті цього злочину. Окрім того, організатори заходу звернулися через представників засобів масової інформації до громадськості, щоб люди надавали відому їм інформацію щодо осіб зловмисників у відповідні органи, а не залишалися осторонь суспільних проблем.

Адже злочини легше попередити, ніж розкрити. Це мають усвідомити всі небайдужі громадяни і тоді кожен буде спокійний за своє майно.

Прикарпатські міліціонери подякували юним організаторам за співпрацю.