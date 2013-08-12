У Луганську п`яний директор нічного клубу збив 10-річну дівчинку

У Луганську 11 серпня, о 20:40, сталося ДТП, в наслідок якого постраждала 10-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв`язках з громадськістю управління МВС України в Луганській області.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група встановила, що місцевий житель, 1980 р. н, директор одного з нічних клубів Луганська, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, на пішохідному переході наїхав на 10-річну дівчинку.

Внаслідок ДТП дівчинку було госпіталізовано до Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Зараз її стан медики оцінюють, як тяжкий.

На місці події було проведено тест на алкоголь, який показав, що водій автомобіля перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація - ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія затримано, проводиться перевірка.