На історичному цвинтарі Львова СБУ знайшла сучасну вибухівку

У Львові, на території Янівського кладовища, що знаходиться в історичній частині міста, співробітники СБУ виявили вибухонебезпечні предмети сучасного виробництва.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 серпня у місті Львові на вулиці Шевченка, 128 на території Янівського кладовища (Шевченківський район міста) в ході пошукових заходів працівниками управління СБУ у Львівський області було виявлено поліетиленовий пакет з вибухонебезпечними предметами.

Виїздом оперативної групи Шевченківського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області та спеціалістів НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівський області встановлено, що у пакеті знаходились вибухонебезпечні предмети сучасного виробництва, а саме: 3 учбово-імітаційні патрони, 2 електродетонатори, 2 корпуси гранати Ф-1 (бойові), 1 підривник гранати Ф-1, 176 патронів калібру 5.45 мм.

Вищезазначені боєприпаси вилучено працівниками НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області. Проводиться дослідча перевірка.

Довідка УНІАН. Я́нівський цви́нтар — один з цвинтарів у Львові, на якому поховані визначні українські діячі: генерал УГА Мирон Тарнавський, Ольга Басараб та інші, близько тисячі вояків, що загинули у боях за Львів у листопаді 1918, і полонені з українсько-польської війни 1918-19 років.

Кладовище розташоване на вулиці Шевченка, на околиці історичної місцевості міста — Клепарова. Його площа становить близько 38 га. Понад 200 тисяч поховань розташовані на 68 полях.

Головний вхід розташований на вулиці Шевченка. Біля входу — колона-капличка з 17 століття, споруджена у 1938 році за проектом архітектора Антона Лобоса.