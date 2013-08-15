У Севастополі брати виготовляли і збували наркотики

Співробітники севастопольської міліції припинили злочинну діяльність двох місцевих жителів, які виготовляли та збували особливо небезпечну наркотичну речовину - ацетильований опій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до відділу БНОН надійшла інформація про те, що в районі зупинки громадського транспорту «Вулиця Будищева» невстановлені особи збувають наркотичні засоби. Як наслідок, у вказаному місці регулярно збираються особи, що вживають наркотики. Перевірка, що була проведена співробітниками міліції, цю інформацію підтвердила.

«Було встановлено, що двоє братів, 28 і 27 років, які проживають на зйомній квартирі, виготовляли наркотичну речовину, яку згодом збували наркозалежним, - коментує начальник ВБНОН Олександр Карачевцев. - Під час проведених обшуків вилучено наркотичні речовини і прекурсори, а також посуд, в якому ці речовини виготовлялися».

«Взагалі я будівельник, - розповів один із затриманих. - Реставрую і будую фасади в місті. - Почав вживати наркотики та, щоб не шукати постійно гроші, вирішив виготовляти і реалізовувати їх самостійно. В цьому допомагав мені мій брат, який теж наркозалежний».

Реалізовували лише «своїм», перевіреним людям за ціною 50 гривень за дозу. Покупці були постійні - 7-10 чоловік. Клієнти - люди з різних прошарків населення у віці від 30 до 35 років.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб). Санкція цієї статті передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Обидва брати заарештовані і перебувають у слідчому ізоляторі.