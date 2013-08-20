Микола Чинчин очолив Головне слідче управління МВС

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко представив нового очільника Головного слідчого управління МВС України Миколу Чинчина.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, Захарченко наголосив на тому, що на сьогодні перед слідчим апаратом органів внутрішніх справ поставлені дуже відповідальні завдання - забезпечення дієвої роботи в умовах нового КПК, дотримання конституційних прав громадян та підвищення довіри населення до міліції.

За словами міністра, залишаються і проблемні питання, які необхідно вирішувати комплексно. Це стосується розслідування службових злочинів, підслідність яких передана з прокуратури до ОВС, а також інших проблемних питань в діяльності слідчих підрозділів.



Фото: МВС України

«Бажаю Вам, Миколо Миколайовичу, плідної роботи на цій відповідальній посаді, успіхів та вагомих здобутків», - зазначив Віталій Захарченко.

Довідка. Чинчин Микола Миколайович народився 31 січня 1977 року в смт.Ялта Першотравневого району Донецької області.

Освіта вища, у 1999 році закінчив Донецький національний університет, у 2004 році – Харківську національну академію ім.. Я.Мудрого.

З липня 2002 року по березень 2013 року працював на різних посадах в органах прокуратури.

У березні 2013 року був призначений заступником начальника Головного слідчого управління - начальником управління розслідування тяжких злочинів МВС України.

19 серпня наказом МВС України Микола Чинчин призначений начальником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.