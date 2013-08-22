За смерть українців від неякісної їжі будуть саджати у в'язницю

Українська влада хоче посилити відповідальність за виготовлення шкідливих харчів. Законопроект уже передали до українського парламенту. Проект закону уже погоджений із різноманітними інстанціями, - пише "Сегодня".

Зауважимо, що раніше за обіг небезпечних продуктів можна було відбутися штрафом у розмірі 1700-3400 грн або виправними роботами на термін до 2 років, то за таке, у разі прийняття законопроекту, доведеться відповідати перед законом, наче за кримінальний злочин.

Якщо шкідливий продукт призвів до тілесного ушкодження однієї людини, то на винного чекає штраф розміром 3825-6375 грн або виправні роботи строком до року. При середніх або важких ушкодженнях злочинця чекає покарання від виправних робіт на термін 1-2 року і до тюремного терміну в 2-5 років. А якщо потерпілий помре від неякісних продуктів, то виробнику харчів загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Також пропонується серйозно карати за порушення правил виготовлення харчових продуктів, наприклад, незареєстрований матеріал, зберігання продуктів без експлуатаційного дозволу тощо.

У Держветслужбі вважають, що без ухвалення цього законопроекту, експорт українських продуктів до європейських країн залишається під питанням.

ТСН