На Львівщині вилучили контрафактних цигарок на 11 млн грн

У Львівській області правоохоронці затримали дві вантажівки з контрафактними тютюновими виробами на 11 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, вантажівки МАН із напівпричепами затримали на початку цього тижня поблизу міста Миколаїв Львівської області. Згідно супровідних документів, у вантажівках перевозили коров’ячі шкури.

«Правоохоронці встановили, що автомобілі завантажені контрафактними тютюновими виробами», - повідомив заступник начальника відділу УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області Михайло Тесля.

Було вилучено 1 млн 200 тис. пачок цигарок «Класік». Вартість тютюнових виробів становить майже 11 млн грн. Проводиться експертиза вилученого вантажу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України або державних цінних паперів у великому розмірі) - карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.

У міліції наголошують, що на сьогоднішній день це найбільша партія контрафактних товарів на Львівщині, яку вдалося викрити.