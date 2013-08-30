Тітушко помирився з побитими журналістами

Підсудний у справі про побиття журналістів 18 травня в Києві Вадим Тітушко відповідно до укладеної мирової угоди з потерпілими має отримати покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відтермінуванням виконання рішення суду на 2 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані, які містяться у тексті мирової угоди, сьогодні оголосила слідчий суддя Лариса Радуцька.

Також Тітушко має виплатити потерпілим матеріальну шкоду – Ользі Сніцарчук 707 грн, Владу Соделю 1613 грн протягом трьох місяців.

Водночас Тітушко добровільно зобов’язується виплатити журналістам відшкодування моральної шкоди - по 11 тис. грн кожному.

Крім того, згідно з мировою угодою, ще двоє підсудних у цій справі Михайло Пшук та Сергій Приходько мають отримати 2 роки обмеження волі з відтермінуванням відбування покарання на півтора роки. Також вони повинні сплатити потерпілим солідарно по 4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що троє підсудних у справі про побиття журналістів - Тітушко, Приходько та Пшук - підписали з потерпілими журналістами Сніцарчук і Соделем мирову угоду.

Ще один підсудний Андрій Ярошенко мирову угоду не підписав.