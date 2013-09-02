Конкурс до вишів МВС зростає з року в рік, – радник міністра

Конкурс до навчальних закладів системи МВС зростає з року в рік. Про це радник міністра внутрішніх справ, голова Наглядової ради НАВС Василь Дурдинець заявив під час святкування Дня знань, що відбувся 2 вересня в Національній академії внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, Василь Дурдинець зазначив, що цьогорічний набір до вишу засвідчив, що більшість абітурієнтів мають хороші знання, високі оцінки та гарну фізичну форму.

«Це дає нам можливість відбирати кращих серед кращих», – наголосив голова Наглядової ради НАВС.

За його словами, викладацький склад академії та її ректорат дадуть першокурсникам ту базу знань, яка буде їм необхідна під час роботи у правоохоронній системі.

Василь Дурдинець підкреслив, що Наглядова рада академії разом з її ректоратом спільними зусиллями прагнуть до виконання завдань, поставлених Президентом України Віктором Януковичем, урядом України та колегією МВС – зробити якість освіти у відомчих вишах якомога більш високою.

«І ці вимоги ростуть з року в рік», – підкреслив Василь Дурдинець.