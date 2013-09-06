Аферисти ошукали львівську депутатку на 16 тис. грн

Депутату міської ради Львова подзвонив невідомий. Чоловік сказав 65-річній жінці, що її син на своєму автомобілі наїхав на дівчину. Та нібито з важкими травмами в лікарні і на лікування потрібна кругла сума - $ 2 тис. Про це розповів начальник Франківського райвідділу міліції Львова Віталій Горський.

"Як будь-яка мати, жінка стрімголов кинулася в банк переводити на вказаний рахунок необхідну суму. І лише потім збагнула, що стала жертвою аферистів. Вона звернулася до міліції", - каже начальник райвідділу.

Депутатка користується в місті репутацією борця з корупцією та аферами.

Як повідомлялося, схема видурювання грошей у матерів під приводом затриманого сина чи чоловіка набула шаленої популярності. На неї ведеться кожна десята жінка.

ТСН