В Україні смертність пішоходів прирівнюється до військових втрат

Рівень смертності українців на дорогах просто зашкалює. Він близький до відповідного значення в найвідсталіших країнах третього світу, а кількість загиблих – як на війні, йдеться в статті журналу Корреспондент.

Жахливо, але більшість смертельних аварій відбувається на пішохідних переходах. Таким чином загинув 26-річний Олег Крушельницький із Хмельницького. "Гальмівного сліду не було. Удар був такої сили, що не залишив жодного живого місця, переламав всі кістки", - розповів брат жертви водія Toyota RAV 4, який збив людину посеред пішохідного переходу.

Щорічно в таких аваріях гине близько 2,5 тисяч людей – це більше, ніж у 50% випадків ДТП. У цивілізованих країнах ця кількість набагато менша. Наприклад, у Франції смертельних аварій лише 12% від загальної кількості, в Німеччині – 13%, навіть в сусідній Польщі – 31%.

Експерти кажуть, що причина такої кількості аварій – водії, які не вміють їздити, та збільшення кількості авто на дорогах.

"Часом замість 40 годин практики просто ставлять помітку, що водій її пройшов", - розповіла директор автошколи Світлана Кородієвська. У Європі з такою кількістю аварій борються штрафами та спостереженнями. Наприклад, в Угорщині штраф за порушення ПДД (як для водія, так і для пішохода!) – 370 євро, в Іспанії – 200 євро. А в Україні лише 340 гривень.

Для слідкування за порушниками використовують камери відеоспостереження.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість смертельних ДТП, а даішники радять "давати дурням дорогу". Даішники нагадали адекватним українцям про золоте правило водія.

ТСН