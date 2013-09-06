На Сумщині міліціонери виявили біля селекційного центру пакет з мінами

На Сумщині міліціонери запобігли трагедії від можливого вибуху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України. пакет з мінами та гранатами залишив невідомий посеред поля, що знаходиться в Сумському районі. Невідомо, до яких наслідків призвів би можливий вибух цих боєприпасів, як би їх вчасно не знайшли правоохоронці.

Небезпечну знахідку у вигляді пакету з боєприпасами поблизу Сумського селекційного центру в полі виявив співробітник міліції. За його викликом негайно на місце прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники МНС.

При огляді пакету правоохоронці виявили 3 гранати, 3 протитанкові міни та запал. Спеціалісти-вибухотехніки визначили: всі боєприпаси знаходяться у робочому стані.



Фото: МВС України

– Якби їх знайшли або діти або жителі села, наслідки були б непередбачувані, – зазначив заступник начальника УМВС області Олександр Мальований.

За висновком фахівців, розліт осколків від вибуху цих предметів міг би досягти півтора кілометра. А враховуючи те, що поруч знаходиться будівля центру – необхідно було б проводити повну евакуацію.

До приїзду відповідних спеціалістів міліція охороняє місце знаходження боєприпасів.