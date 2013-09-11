На Черкащині міліціонери вилучили підробленої агрохімії на 6 млн грн

Співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС в Черкаській області цього тижня викрили злочинну групу, яка впродовж тривалого часу продавала агрохімікати під найменуванням відомої торгової марки на території Черкаської та Київської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН СЗГ УМВС в Черкаській області, організатором групи був 28-річний уродженець Сумської області, який разом з двома співучасниками постачав покупцям товари, які не мали ніякого відношення до заявленої на етикетці торгової марки.

Для документування їх злочинних дій, працівниками міліції було організовано оперативну закупівлю 3 тис. літрів десиканта на суму 150 тис. грн. Під час цієї операції працівники міліції затримали на гарячому всіх учасників групи. Оперативники також встановили місцезнаходження складу, в якому зберігалися фальсифіковані агрохімікати. Прибувши на склад, правоохоронці затримали дві вантажівки, які виїжджали з території складу. Згідно з товарно-транспортними накладними, в причепах автомобілів мав знаходитися септик для деревини, але при їх огляді було виявлено каністри з невідомими агрохімікатами об’ємом 40 тис. літрів на суму 2 млн грн.

Під час проведення обшуку складських приміщень оперативники виявили та вилучили ще близько 80 тис. літрів фальсифікованих засобів захисту рослин вартістю близько 4 млн грн.

Відносно учасників злочинної групи відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг), що карається штрафом від 10 тис. до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією і знищенням продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Крім того, після проведення експертного дослідження вилученої продукції буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво або збут отруйних чи сильнодіючих речовин).

В межах розслідування даного кримінального провадження вживаються заходи для встановлення каналів надходження агрохімії та інших складів на яких зберігається фальсифікована продукція. Триває слідство.