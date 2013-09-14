На Одещині міліціонери евакуювали 570 людей з місць підтоплення

На територіях Тарутинського та Ацизького районів Одеської області в результаті стихійного лиха виявилися підтопленими ряд населених пунктів, серед яких села Красне, Березино, Перемога та жилі вулиць міста Арциз. Вода підтопила понад двохсот житлових будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на боротьбу зі стихією поряд з рятувальниками вийшов і особовий склад територіальних органів внутрішніх справ.

За допомогою працівників міліції було евакуйовано 570 громадян. Правоохоронці на власних автотранспортних засобах вивозили людей у безпечні місця, а потім забезпечували охорону залишеного ними майна. В результаті 455 сельчан змогли безперешкодно, до стабілізації ситуації, переїхати до своїх родичів, решту відселено до готелів та громадських об’єктів органів місцевої влади.

П’ятьох хворих людей, які були прикуті до ліжка і не могли самотужки пересуватися, співробітники міліції на руках перенесли до транспорту та в подальшому доставили до лікарняних закладів.

Завдяки вміло організованій роботі по охороні громадського порядку на територіях стихійного лиха не допущено жодного правопорушення чи скоєного злочину.