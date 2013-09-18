Серед порушень прав засуджених - порушення права на кореспонденцію

Одним із поширених фактів порушення прав засуджених є порушення їхнього права на кореспонденцію. На цьому наголосив представник Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму Юрій Бєлоусов під час круглого столу, присвяченого обговоренню питання реалізації права засуджених до позбавлення волі на листування, яке, на його думку, здебільшого є єдиним засобом спілкування засудженого з зовнішнім світом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як зазначив представник Уповноваженого, такі порушення підтверджують і дані моніторингових візитів до місць позбавлення волі, особливо, коли ув’язнений звертається зі скаргою, зверненням або клопотанням до Уповноваженого з прав людини, Генеральної прокуратури чи суду. Трапляються випадки, коли така кореспонденція може бути неправомірно переглянута, затримана або взагалі не відправлена.

У зв’язку з цим активісти правозахисних організацій, які ініціювали проведення круглого столу, запропонували спільно з представниками органів влади, насамперед, пенітенціарної служби, виробити такий ефективний механізм, який би дав змогу чітко фіксувати факт і дату вручення кореспонденції затриманою або взятою під варту особою персоналу пенітенціарної установи.

У роботі круглого столу взяли участь працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого, представники Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, Державної пенітенціарної служби, активісти правозахисної спільноти.