США уклали угоду про збільшення виробництва комплектуючих для Patriot та THAAD, - Reuters

Міністерство війни США підписало рамкові угоди з компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman з метою розширення виробничих потужностей зі створення компонентів для ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot і перехоплювачів до систем THAAD. Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, учасники переговорів від Пентагону наполягали, аби підрядники діяли набагато швидше з втіленням попередніх угод про виробництво, укладених раніше у цьому році, з метою збільшення виробництва ракет, оскільки конфлікти на Близькому Сході та в Україні створюють навантаження на американські арсенали зброї.
Як відомо, Україні хронічно не вистачає запасів до "Петріотів". Ці системи залишаються єдиними на озброєнні України, що здатні збивати балістичні ракети.
Як заявили у Пентагоні, рамкова угода дозволить потроїти виробництво ракет до Patriot і в чотири рази збільшити виробництво ракет до систем THAAD.
Водночас, вартість угоди не розкривається. Утім, угода передбачає створення другого джерела для твердопаливних ракетних двигунів PAC-3 та збільшення виробництва пристроїв безпеки запалювання.
Ця угода є продовженням домовленостей, досягнутих минулого тижня. Зокрема, тоді армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт обсягом до 58,6 млрд доларів на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.
Потреба України у ракетах для Patriot
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі попросив у нього екстрений "зимовий пакет", до якого має увійти 300 ракет-перехоплювачів до Patriot.
Водночас, як випливає з повідомлень американських медіа, Трамп відмовився задовольнити цей запит України.