Румунія почала імпортувати електроенергію з України: яка причина

Складна ситуація в енергетиці склалася через критично низький рівень води в Дунаї внаслідок сильної посухи.

Румунська енергетична компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію в України після зупинки першого енергоблоку АЕС "Чернавода". Закупівлю здійснюють за підтримки молдавського постачальника електроенергії Energocom, повідомили в компанії.

Складна ситуація склалася зараз у Румунії та в усьому регіоні через критично низький рівень води в Дунаї внаслідок сильної посухи.

"Імпортована електроенергія буде використана для покриття дефіциту, що виник через зупинку першого енергоблока АЕС "Чернавода". Це також має допомогти зменшити вплив нестачі електроенергії на румунський енергетичний ринок", - ыдеться у повідомленні.

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Обміління Дунаю та робота АЕС - останні новини

На тлі сильної посухи у Європі на Дунаї зафіксовано історичне обміління. Це вже вплинуло на транспорт, туризм, промисловість та енергетику низки європейських країн.

Так, в Угорщині, на тлі обміління Дунаю, попереджають про можливі проблеми у роботі єдиної в країні АЕС. Премʼєр країни Петер Мадяр заявляв, що наступні пʼять днів можуть стати критичними для енергосистеми країни.

Крім тогго, румунська армія готується підірвати скелю, яка розташована на річці Дунай, аби зберегти в робочому стані один з реакторів АЕС. Всього планувалося провести три контрольовані детонації, кожна з яких використовуватиме потужний заряд, щоб перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю.

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