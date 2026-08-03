Названо професії, де дохід вже у 2-3 рази вищий, ніж в офісників: кому платять найбільше

Попит на таких спеціалістів неймовірно високий.

На ринку праці в Україні будівельні спеціальност суттєво випереджають більшість офісних професій за рівнем доходу. Про це в коментарі УНІАН повідомила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

"Якщо порівнювати медіанні зарплати на OLX Робота, то сьогодні медіанна зарплата будівельника становить 50 тис. грн, електрика – 35 тис. грн, зварювальника – 40 тис. грн, монтажника – 45 тис. грн, маляра – 65 тис. грн, фасадника – 70 тис. грн, а штукатура – 73,5 тис. грн. Водночас серед офісних професій медіанні зарплати значно нижчі: офіс-менеджеру пропонують близько 23 тис. грн, оператору кол-центру та бухгалтеру – по 25 тис. грн, менеджеру з продажу – 30 тис. грн, а контент-менеджеру та SMM-менеджеру – по 20 тис. грн", – наводить дані Абдулліна.

Такий розрив пояснюється насамперед гострим дефіцитом кадрів у будівельній галузі. Водночас офісників в Україні набагато більше.

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"Через активне відновлення інфраструктури, житла та промислових об'єктів попит на кваліфікованих робітників залишається дуже високим, тоді як пропозиція спеціалістів обмежена. У результаті роботодавці змушені конкурувати за працівників в основному рівнем заробітної плати. Натомість у багатьох офісних професіях конкуренція серед кандидатів традиційно вища, що стримує темпи зростання зарплат", – пояснює Абдулліна.

Український ринок праці демонструє стабільно високий попит саме на представників робітничих і будівельних професій, а конкуренція між компаніями за кваліфікованих спеціалістів зростає, констатує фахівчиня.

"Найбільший попит роботодавців спостерігається на різноробочих – наразі на платформі розміщено понад 5 тисяч таких вакансій. На другому місці – будівельники, для яких відкрито понад 2 тисячі вакансій. Для порівняння, вакансій для менеджерів із продажу – 1 167, тобто майже вдвічі менше, ніж для будівельників. Високий попит також зберігається на інших фахівців будівельної сфери: на платформі представлено 837 вакансій для зварювальників та 412 – для електриків. Серед офісних професій найбільше вакансій відкрито для бухгалтерів – 330, а також операторів кол-центрів – 163", – резюмує Абдулліна.

Зарплати в Україні – головні новини

За підсумками червня середня зарплата в Україні зросла на 5,9% порівняно з травнем. Українці отримують в середньому 32 783 грн на місяць без урахування податків, або "чистими" на руки 25 243 грн.

Водночас економіст Руслан Чорний зазначає, що офіційні показники середньої зарплати в Україні завищені через виплати військовослужбовцям. Реальний розмір виплат набагато менше 20 тисяч, вважає експерт.

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