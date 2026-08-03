Угоду щодо виробництва ракет для Patriot в Україні не встигнуть укласти до зими, - Вітакер

Вітакер зазначив, що США та Україна працюють над деякими угодами.

Угоду між США та Україною щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, ймовірно, не встигнуть укласти до цієї зими. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business.

За словами Вітакера, малоймовірно, що США дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3, експорт яких суворо контролюється. Однак існують можливості спільного виробництва, які США можуть реалізувати разом з Україною.

"Ми працюємо над деякими з цих угод... Знаєте, поки що оголошувати нічого... Довгострокові контракти на виробництво не встигнуть реалізувати до цієї зими. Тому ми продовжимо над цим працювати", – розповів постійний представник США при НАТО.

Відео дня

Трамп засумнівався у передачі технологій Patriot Україні

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен обережно ставитися до передачі технологій виробництва сучасного американського озброєння. Він підкреслив, що США та Україна ще не домовилися про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

За словами Трампа, малоймовірно, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Він додав, що "складно передавати такий тип технологій".

Вас також можуть зацікавити такі новини: