На Київщині затриманий білоруський наркоторговець

Оперативники броварської міліції Київської області затримали 29-річного громадянина Республіки Білорусь, який протягом двох років перебував у міждержавному розшуку за скоєння на своїй батьківщині злочинів, пов’язаних зі збутом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Київській області, в присутності адвоката, наданого Київським обласним центром надання вторинної безоплатної правової допомоги, було проведено опитування зловмисника.

Під час спілкування молодий чоловік розповів, що після нелегального перетину кордону він вже близько року працює на підприємстві з виготовлення пластикових вікон в місті Бровари, де його і затримали правоохоронці. Адже за попередньою інформацією білоруських колег, він міг перебувати саме на території Київської області.

Наразі чоловіка взято під варту. Готуються необхідні документи для його подальшої екстрадиції. Про затримання повідомлено прокуратуру та Посольство Республіки Білорусь в Україні.