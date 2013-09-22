У київському супермаркеті «Епіцентр» товар вбив покупця

У Києві в суботу, 21 вересня, 69-річний чоловік загинув у будівельному супермаркеті "Епіцентр" від падіння важкої палети з рулоном лінолеуму, яка проломила йому голову.

Дзвінок у відділення міліції про те, що трапилося поступив о 17:27, після чого до супермаркету прибули правоохоронці.

За словами очевидців, причиною смерті також могла бути люстра, яка впала. "Ми бачили, що люстра від'єдналася від стелі", - сказали очевидці.

Проте правоохоронці відкидають цю версію. За їх даними, чоловікові на голову з верхніх полиць впав товар, повідомляє газета "Вести".

Зазначимо, ряд, де стався трагічний інцидент, одразу після події забили балками. А медики, які приїхали на місце, констатували лише смерть 69-річного чоловіка.

На часі міліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило за собою загибель людини.

ТСН



