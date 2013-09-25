В Україні зарано вводити дозвіл на вільний продаж зброї – нардеп

Народний депутат України від фракції “Батьківщина”, колишній начальник київської міліції Віталій Ярема не проти надання громадянам дозволу на вільне придбання зброї, але вважає, що в теперішніх умовах цього робити не можна.

Про це він заявив під час чат-конференції на сайті «Ліга».

За словами Яреми, практика, яка склалася з продажем зброї в країнах Євросоюзу, а також пострадянських Латвії та Естонії, показує, що не відбулося погіршення криміногенної ситуації від надання громадянам дозволу купувати короткоствольну вогнепальну зброю.

“Я вважаю, що при нормальному законодавчому забезпеченні, жорсткому контролі з боку правоохоронних органів та відсутності корупційної складової, у цій сфері діяльності можна прийняти закон про продаж зазначеної вогнепальної зброї. Однак, у нинішніх реаліях, коли можна за гроші придбати медичну довідку, або, підкупивши дільничного інспектора міліції, порушувати правила зберігання та перевезення зброї, продаж її в країні може призвести до погіршення криміногенної ситуації”, - сказав Ярема.

Як повідомляв УНІАН, ініціює розробку і ухвалення законопроекту «Про зброю» українська асоціація власників зброї. Ініціатори розробки законопроекту підкреслюють, що Україна наразі є єдиною європейською країною, де питання придбання, володіння, зберігання та застосування, а також контролю у сфері обігу вогнепальної зброї є законодавчо неврегульованими.

Вони зауважують, що недосконалість існуючого нормативного врегулювання призводить до численних порушень у сфері обігу вогнепальної зброї та зростання кількості злочинів з її застосуванням. Водночас, у цивілізованих країнах світу, включаючи колишні республіки СРСР, відповідні закони діють, сприяючи наведенню реального порядку в суспільстві та зниженню рівня злочинності.