В Ялті завершився Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців

З 21 по 24 вересня в Ялті пройшов четвертий Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард - 2013», в якому взяли участь представники з 13 країн.

За словами начальника Департаменту Державної служби охорони при МВС України генерал-майора міліції Анатолія Назаренка, команда ДСО при МВС України була представлена трьома підрозділами.

- Ми не вперше беремо участь у багатоборстві серед бодігардів. Наші учасники намагалися бути кращими, але наскільки це їм вдалося - оцінили судді. Я гордий і радий, що ми представили сьогодні в такому прекрасному багатоборстві міліцію охорони. Я не можу дати оцінку підготовки охоронців України, але якщо говорити про спецпідрозділ «Титан», то ми ретельно підбираємо людей на службу і навчаємо їх. Основна оцінка для нас - думка замовника. Тому намагаємося робити все, аби на нашу адресу не було поганих відгуків, - підкреслює Анатолій Назаренко. - Жіноча команда - наше ноу-хау. Ми, розуміючи, що зараз є попит на даний вид послуг, підготували таку команду, причому жінок ми готуємо за однією програмою з чоловіками. Вони вже вдруге беруть участь у багатоборстві охоронців.

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за підсумками змагань Чемпіонами світу в багатоборстві серед охоронців стала команда бійців Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа», друге місце завоювали представники Управління державної охорони України і третє - команда служби безпеки президента Білорусії «Білорусь-1».

В особистих першостях в застосуванні прийомів рукопашного бою перемогу здобув Роман Раюк (УДО України), прийоми захисного водіння краще за всіх показав Олександр Пугач (Управління державної охорони України), а у швидкісній стрільбі з різних положень першим став Михайло Гончаренко (МВС України «Титан» м .Київ).