На Житомирщині вбили жінку-підприємця

У Житомирській області міліція шукає злочинців, які 13 жовтня жорстоко вбили та пограбували жінку-підприємця з Бердичева.

Про це повідомила керівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, 13 жовтня правоохоронці розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства 49-річної жінки, жительки Бердичева. Тіло жінки-підприємця із зв’язаними руками та ножовими пораненнями, виявив вчора близько 12 години на підлозі кухні власного будинку загиблої її 33-річний зять, який у цей час повернувся з роботи.

Вже встановлено, що з помешкання убитої зникли значна сума грошей та ювелірні вироби із золота. Загибла займалася підприємницькою діяльністю та зберігала власні заощадження вдома.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Відповідно до законодавства такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Наразі міліція працює над встановленням обставин вчинення злочину та затриманням осіб, причетних до його скоєння.