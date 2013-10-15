Колишній зек задушив дитину за відмову випити горілки

Затриманий за підозрою у вбивстві 8-річного школяра двічі судимий житель Миколаївщини зізнався, що вбив хлопчика після того, як той відмовився випити з ним горілки.

В день вбивства чоловік розпивав спиртне на березі лиману разом зі своїм товаришем. Коли товариш по чарці пішов, зек побачив неподалік восьмирічного хлопчика і запропонував йому разом продовжити "застілля". Коли ж дитина навідріз відмовилася випити разом з чоловіком, той схопив хлопчика за шию і стиснув щосили, після чого викинув тіло у воду.

Під час допиту підозрюваний постійно плутався у свідченнях, намагався довести міліціонерам, що в той вечір був сильно п'яний і нічого не пам'ятає, розповіли в обласному управлінні МВС.

За жорстоке вбивство школяра чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Пошуки тіла трагічно загиблої дитини тривають.

ТСН