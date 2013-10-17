У Сумах легковик в’їхав у маршрутку: постраждало 9 людей

У Сумах в ДТП травмувалося дев’ять студентів Сумського державного університету. За попередніми даними, студенти отримали незначні тілесні ушкодження і їх доставили до лікарні.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 16 жовтня близько 16:00 водій автомобіля «Сhery Аmulet», рухаючись по вулиці Охтирській, на перехресті з вул. Харківська скоїв зіткнення з маршрутним таксі «Рута», в салоні якого знаходились пасажири. Внаслідок цього маршрутне таксі перекинулось.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що за кермом власного автомобіля «Сhery» перебував працівник міліції, який знаходиться у відпустці.

Працівники ДАІ, інспекції особового складу УМВС та прокуратури проводять перевірку обставин скоєння ДТП.