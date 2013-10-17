Лише 2% українців повністю довіряють судам – опитування

Лише 2% українців повністю довіряють судам, а 47% упевнені, що в судовій системі “все охоплено корупцією”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради Центру Разумкова, народний депутат Микола Мартиненко під час презентації загальних результатів соціального проекту “Судова реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи”.

За словами Мартиненка, суспільна довіра до вітчизняного суду є критично низькою. Станом на липень цього року, за даними дослідження, тією чи іншою мірою довіряли судам лише близько 18% громадян, у тому числі лише 2% довіряли повністю. При цьому не довіряли 74%, зовсім не довіряли - 46% респондентів.

Індекс довіри до судів становив мінус 56%, і за цим показником вони посіли найнижчу позицію серед 10 державних інститутів, наведених в опитувальнику.

Під час презентації було зазначено, що впродовж останніх 10 років рівень суспільної підтримки діяльності українських судів загалом демонстрував тенденцію повільного, але постійного зниження.

Так, якщо у 2001-2004 роках повністю підтримували діяльність судів переважно 10-11% громадян, то у 2011-2012 роках - не більше 6%. Натомість зовсім не підтримували діяльність судів близько 40% і близько 60% респондентів відповідно.

Як зауважив голова ради Центру Разумкова, наведені показники соціологічного дослідження корелюються з уявленнями громадян про судову гілку влади.

Станом на липень цього року лише 16% респондентів (проти 20% у серпні 2012 року) упевнені в тому, що в Україні діє конституційний принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. 11% (проти 23% у серпні 2012 року) вважають, що судова влада є незалежною гілкою влади. При цьому 51% опитаних переконані, що судова влада є залежною від Президента, 14% бачать її залежною від законодавчої гілки влади, 18% - від виконавчої гілки влади.

Крім того, під час опитування було гнадано оцінку рівня корумпованості судової системи. Так, у жовтні 2013 року поширення корупції у судовій системі відзначили 83%, у тому числі 47% упевнені, що в цій системі “все охоплено корупцією”. 36% опитаних вважають, що “корупція є досить поширеною”. У тому, що корупції “практично немає”, переконані лише 2% респондентів.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 30 вересня по 8 жовтня 2013 року. Було опитано 2010 респондентів в усіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.