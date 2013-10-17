Міліцейське подружжя всиновило трьох дітей

Подружжя кіровоградських правоохоронців всиновило одразу трьох малюків. Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Розповідати про своїх трьох дітей батьки можуть годинами. З особливою гордістю говорять про досягнення 9-річної Юлечки, яка займається спортивною гімнастикою та вже має перший юнацький розряд. Гарно дівчинка себе проявляє і в навчанні.

Радіє родина і спортивним здібностям 5-річного Данилка – вже рік хлопчик займається футболом. Крім того, відвідує додаткові заняття з англійської мови, як і старша Юля. Найменшому Сашкові всього три рочки, але він найбільш активний та непосидючий у порівнянні з братиком і сестричкою.

Найголовніше у стосунках батьків і дітей, як стверджують Інна та Костянтин, а вони вже встигли у цьому переконатися, – це постійна увага і відверте спілкування. Лопатіни намагаються якомога частіше відвідувати тренування своєї малечі і не пропускати їх участь у змаганнях. Також всією сім’єю вони організовують прогулянки, відвідують цікаві заходи.

Звісно, молодій родині довелося швидко опановувати ази виховання дітей різного віку. А тому без сумнівів і переживань не обійшлось – раптом щось піде не так, адже характери у малюків не схожі, тому і поведінка, і вподобання різні, а необхідно знайти підхід до кожного, завоювати довіру і дитячу прихильність.

«Спочатку було трохи лячно, – зізнається Інна, – але буквально одразу ж все стало на свої місця. Материнський інстинкт дав про себе знати з першої ночі. Коли найменший Сашуня тільки захникав уві сні, я вже підхопилася, як «по тривозі», і майже до ранку не відходила від нього, боячись пропустити бодай найменший порух. Так само гостро реагую і на всі гарні події чи якісь неприємності, що можуть трапитися зі старшою донькою та сином».

«Я привчаю дітей у будь-якій ситуації говорити правду і розповідати про усе, що з ними відбувається. Завжди докладно пояснюю їм, як і що робити можна, а чого не варто, – ділиться таємницями виховання Костянтин. – Так ми стаємо набагато ближче, також неабияк нас об’єднують спільні справи, захоплення та плани на майбутнє».

Правоохоронці запевняють, що заради теперішнього щастя варто було витримати всі негаразди та подолати проблеми, пережити людський осуд і нерозуміння. І, якщо їх вчинок стане для когось гарним прикладом та допоможе втілити свою мрію, то вони тільки щиро порадіють цьому.