Ми не можемо бути байдужими до проблем міліціонерів, – МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь провів семінар-нараду з керівниками обласних підрозділів матеріального забезпечення МВС, на якому підбили підсумки роботи за 9 місяців цього року.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Заступник міністра наголосив на тому, що своєчасне і достатнє забезпечення системи МВС матеріально-технічними ресурсами та спеціальними технічними засобами є одним із визначальних факторів зміцнення правоохоронної системи та запорукою її боєздатності. Тому невипадково, підкреслив він, міністром приділяється цьому питанню так багато уваги.

За словами Сергія Лекаря, за дорученням очільника МВС цього року вжиті заходи спрямовані на поліпшення ресурсного забезпечення. Першочергова увага приділяється матеріально-технічному забезпеченню дільничних інспекторів міліції, працівників патрульної служби та дорожньо-патрульної служби ДАІ. В першу чергу це стосується: транспорту, засобів зв’язку, активної оборони та бронезахисту, а також повному укомплектуванню форменим одягом.

Одним із головних завдань у цьому році залишається реалізація заходів, пов’язаних з введенням у дію Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, з технічного переоснащення органів та підрозділів системи МВС.

Водночас, в рамках виконання зобов’язань Сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, міністерством продовжується реалізація проекту за схемою зелених інвестицій «Технічне переоснащення». Так, з березня місяця 2013 року розпочалася поетапна поставка в Україну автомобілів з гібридною силовою установкою TOYOTA PRIUS.

«Нині вже отримано третину таких транспортних засобів, які передбачені винятково для підрозділів патрульної служби і дорожньо-патрульної служби ДАІ та вже передані до регіональних управлінь МВС, - зазначив заступник міністра та додав, що до кінця року буде завершено поставку і розподіл решти таких автомобілів. – Це безумовно позитивно вплине на якість охорони громадського порядку та безпеку дорожнього руху».

Сергій Лекарь звернув увагу присутніх і на те, що особлива увага сьогодні приділяється забезпеченню будівництва, реконструкції та капітальному ремонту спеціальних об’єктів ОВС та об’єктів житлового призначення.