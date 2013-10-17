Цьогоріч 323 міліціонери отримали квартири, – МВС

За 9 місяців цього року у територіальних управліннях МВС 323 працівники міліції отримали квартири, що у три рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це йшлося під час наради за участі заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Лекаря.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до кінця 2013 року ще 277 правоохоронців очікують на власне житло.

Крім того, значна увага приділяється виконанню доручень уряду щодо поліпшення обслуговування населення. У регіонах України міністерством внутрішніх справ планується побудувати сучасні будівлі із відповідною інфраструктурою для забезпечення надання підрозділами ОВС адміністративних послуг громадянам. Зокрема, як зазначають в управлінні, це стосується міжрайонних РЕВ ДАІ.

Наостанок, заступник міністра окреслив основні завдання щодо вдосконалення діяльності підрозділів матеріального забезпечення.