Школярі відвідали Музей історії міліції Луганщини

Для учнів школи-гімназії № 42 міста Луганська організували екскурсію до Музею історії міліції Луганщини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, за словами учнів, вони просто і не здогадувалися наскільки героїчні особистості служили і служать в лавах міліції їх Батьківщини.

По прибуттю в спецпідрозділ «Беркут» їх. У навчальному класі він розповів про історію виникнення спецпідрозділу і завданнях, які вони виконують.

«Співробітники підрозділу «Беркут» залучаються для затримання особливо небезпечних озброєних злочинців, злочинних угруповань, ліквідації терористичних організацій, проведення цільових рейдів та спеціальних операцій по відпрацювань найбільш криміногенних місць, з метою виявлення та припинення злочинів, - зазначив заступник начальника батальйону підполковник міліції Андрій Фокін. - На рахунку міліціонерів БМОП «Беркут» в Луганській області тисячі таких затримань, в яких був проявлений високий професіоналізм і мужність. Багато співробітників «Беркуту» має високі спортивні досягнення, починаючи з кандидатів у майстри спорту закінчуючи чемпіонами України та світу з різних видів єдиноборств».

Діти своїми очима змогли побачити процес тренування з рукопашного бою співробітників міліції.

Яскравим моментом знайомства став показовий виступ бійців спеціального підрозділу. Це проходження смуги перешкод, прийоми рукопашного бою з різним холодною та вогнепальною зброєю, загальні етапи дресирування службових собак і затримання правопорушника, який захопив у заручники громадянина, а також захоплення озброєних злочинців, що пересуваються на автомобілі.



Фото: МВС України

По закінченню заходу і школярі, і педагоги висловлювали на адресу співробітників «Беркуту» подяку і вдячність за цікаву і змістовну зустріч.