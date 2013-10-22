У ДТП на Хмельниччині загинула сім'я

У ДТП, яке сталося у Хмельницькій області, загинула вся сім'я.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, водій «Жигулів», який виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв ДТП, загинув на місці пригоди, його дружину та дочку лікарі також не змогли врятувати.

21 жовтня, близько другої години дня, на автодорозі «Житомир — Чернівці» поблизу с. Міцівці Дунаєвецького району 29-річний водій «ВАЗ 2105» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху прямо під колеса тягача «Рено Преміум», яким керував 57-річний житель Хмельницького району.

Внаслідок ДТП водій «п’ятірки» отримав численні травми, від яких помер на місці пригоди. Його 30-річна цивільна дружина та 4-річна дочка у важкому стані були доправлені в Дунаєвецьку центральну районну лікарню. Через 2 години, близько 16.00, черговий лікар ЦРЛ повідомив, що жінку і дівчинку врятувати не вдалося.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».