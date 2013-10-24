На Прикарпатті двоє підлітків зґвалтували десятикласницю

На Прикарпатті правоохоронці затримали ґвалтівників десятикласниці.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

За даними міліції, злочин стався в одному із сіл Надвірнянського району. Учениці 10-го класу під час уроків на мобільний телефон зателефонував 18-річний односельчанин, який домовився з нею про зустріч після уроків під приводом позичити гроші.

«Зустріч відбулася навпроти школи, де знаходився будинок «позичальника». Дівчину очікували двоє нетверезих молодиків, які одразу ж заштовхали її до помешкання. Там вони примусили її до статевих зносин.

Дівчина намагалася втекти, проте зловмисники застосували фізичну силу та жорстоко били потерпілу», - повідомили в УМВС.

Випадковим свідком насильницьких дій стала мати одного з гвалтівників, яка втрутилась і примусила молодиків припинити свої протиправні дії. Після чого жінка надала дівчині допомогу та відправила останню додому, при цьому повідомивши її батьків про лихо.

Мати потерпілої звернулася до міліції і на місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Надвірнянського райвідділу міліції. Правоохоронці затримали молодих чоловіків. Під час розмови з оперативниками підозрювані зізналися у скоєному, пояснивши свій вчинок алкогольним сп’янінням.

Правопорушники затримані за ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчим відділом Надвірнянського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.152 КК України «Зґвалтування». Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.