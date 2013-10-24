На Буковині затримали педагога-хабарника

У Чернівецькій області за вступ на заочне відділення одного з технікумів викладач вимагала від абітурієнта 400 доларів.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Виконуючи обов’язки члена приймальної комісії, жінка вирішила покращити своє матеріальне становище та запропонувала одному з абітурієнтів свою не безкорисливу допомогу в складанні вступних іспитів.

Хлопець, який мав намір вступити на заочне відділення, сплатив за можливість навчатись 400 доларів США. Під час отримання хабара жінку затримали співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують, чи отримувала жінка хабар і від інших абітурієнтів.

Триває слідство.