У Кременчуці телефонні шахраї виманили у чоловіка 40 тис. грн.

У Кременчуці (Полтавська обл.) міліція почала розшук телефонних шахраїв, які обманним шляхом заволоділи коштами жителя міста в розмірі близько 40 тис. грн нібито за порятунок його сина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міського управління міліції Кременчука.

За їхніми даними, у четвер вранці до міліції прийшов чоловік, який розповів, що вночі йому зателефонували. В трубці пролунав відчайдушний голос: «Тато, я в міліції, мені терміново потрібні гроші!». Розгублений чоловік повірив, що це насправді дзвонив його син. Потім через таксиста, що під`їхав до будинку, чоловік за звільнення сина передав близько 40 тис. грн.

За даними міліції, 10 жовтня в Кременчуці стався аналогічний випадок. Пенсіонер передав шахраям понад 30 тис. грн також для «порятунку» свого сина. Тоді 75-річному чоловікові зателефонували о 4:30 ранку невідомі й сказали, що його син нібито потрапив у біду, терміново потрібно передати велику суму грошей. Коли ті, шахраї поклали трубку, чоловік спробував додзвонитися синові, але в того був відключений телефон.

Незабаром до будинку пенсіонера під`їхав невідомий на автомобілі й чоловік передав йому понад 30 тис. грн.

Вранці чоловік з`ясував, що з його сином усе гаразд, він був на роботі.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Раніше місцеві правоохоронці повідомляли, що впродовж цього року телефонні шахраї ошукали понад 35 жителів Кременчука.