У Львові криміналісти провели "урок безпеки" для школярів

У Львові експерти-криміналісти провели "урок безпеки" для школярів. Під час заходу дітей ознайомили з роботою криміналістів, продемонстрували техніку, за допомогою якої знешкоджують вибухонебезпечні предмети, а також розповіли учням про дії, у разі виявлення підозрілих предметів та відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Взаємодія з учнями шкіл - одне з наших завдань. Ми намагаємося розповідати дітям про відповідальність за вчинення правопорушень у цікавій та доступній формі. Адже завжди легше попередити правопорушення, ніж розбиратися в його наслідках», – зазначила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Школярам розповіли, як підлітки, не усвідомлюючи відповідальності за свої дії, телефонують на номер „102” і повідомляють про замінування навчального закладу. Вибухотехніки пояснили дітям, що з метою перевірки достовірності інформації в обов'язковому порядку на місце події прибувають співробітники кількох служб – працівники міліції, рятувальники, медики та інші. Тому такі "жарти" обходяться дорого і державі, і самому „жартівнику”.

Учням також повідомили, що з початку 2013 року надійшло 12 анонімних неправдивих повідомлень про замінування різних об’єктів у місті Львові та в населених пунктах області. Зрештою, всі особи-аноніми, які повідомили правоохоронців про фальшиві замінування були встановлені і притягнуті до кримінальної відповідальності.

Крім того, в ході уроку діти могли розглянути вибухозахисний костюм та спостерігати за „роботом”, який задіюється для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

«В лабораторії є багато різного обладнання, але найважливішим на даний час є вибухотехнічний костюм та робототехнічний комплекс, призначений для розвідки та транспортування підозрілих предметів в безпечне місце», – розповів начальник відділу вибухотехнічної експертизи НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області Андрій Штангрет.

«Одним із завдань правоохоронців є проведення саме таких профілактичних зустрічей із діточками. Для дітей ми підготували своєрідний «урок безпеки», при цьому наочно продемонстрували, які небезпечні знахідки можуть трапитись підліткам у повсякденному житті. Адже краще запобігти нещасному випадку, чим мати справу із наслідками», – зазначила Світлана Добровольська.



Фото: МВС України

Школярі погодились, що робота міліціонерів-експертів є важкою і небезпечною і пообіцяли не жартувати з анонімними викликами про замінування.

Вчителі та школярі подякували співробітникам міліції за увагу, а також за цікавий і пізнавальний урок, який сприятиме попередженню дитячих „жартів” із замінуванням.