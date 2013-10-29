У Макіївці двоє хуліганів знеструмили їдальню школи

У Макіївці Донецької області двоє неповнолітніх, проникнувши ввечері до школи, знеструмили їдальню, позбавивши тим самим харчування учнів на тиждень.

Про це УНІАН повідомили прес-службі Макіївського міськуправління міліції.

За словами начальника сектора дільничних інспекторів міліції Кіровського райвідділу Макіївського ГУ міліції Олександра Тарасенка, ввечері до міліції надійшов сигнал від місцевої жительки про те, що двоє хлопців хуліганять на території школи. Слідчо-оперативна група затримала двох 17-річних підлітків - колишніх учнів цієї ж школи.

Було встановлено, що неповнолітні, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, проникли до школи, пошкодивши двері аварійного виходу. Потім вони заради забави зірвали 10 електричних лічильників, через що їдальню було повністю знеструмлено.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.