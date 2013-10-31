Незаконне поводження зі зброєю призвело до реанімації

До Васильківського міського відділення міліції надійшло повідомлення, від чергового лікаря райлікарні про те, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка із забиттям обличчя, рваними ранами живота та тулуба.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що чоловік в домашніх умовах робив із гранат та мін сувеніри: самотужки розпилював, чистив, витягував вибухонебезпечні речовини та розповсюджував замовникам по всій Україні.

Потерпілий пояснень не надав так, як перебував без свідомості. Його батько пояснив, що почув звук схожий на вибух, підійшовши до сараю, побачив у вказаному приміщенні свого сина з тілесними ушкодженнями без свідомості, після чого викликав швидку медичну допомогу, але обставини отримання тілесних ушкоджень йому не відомі.

Під час огляду домоволодіння в селі Залізничний Хутір Васильківського району Київської області було вилучено 25 предметів схожих на детонатори, 7 оптичних прицілів, 103 предмети схожі на снаряди та гільзи, 2 предмети схожі на авіаційні бомби.

Також виявлено згорток газети, в якому знаходилась сипуча речовина темно-коричневого кольору, зовні схожа на тротил.

Наразі встановлюються обставини події. За даним фактом слідчим відділом Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, вибуховими припасами або вибуховими речовинами), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Досудове слідство триває.