Головою Львівської ОДА призначений Олег Сало – Указ

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олега Сала головою Львівської обласної державної адміністрації.



Олег Сало/Фото: Андрій Поліковський

Текст указу від 31 жовтня 2013 року розміщено на офіційному сайті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року генерал-майор міліції Олег Сало був призначений начальником Управління МВС України в Івано-Франківській області,

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 598/2013 призначив Віктора Шемчука Радником Президента України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим іншим своїм указом № 596/2013 Президент звільнив Шемчука з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.