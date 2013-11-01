На Львівщині дільничний врятував з палаючого будинку чотирьох дітей

18:36, 01 листопада 2013
Кримінал
0 0

Дітей госпіталізовано

На Львівщині дільничний інспектор міліції врятував під час пожежі у житловому будинку чотирьох дітей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, пожежа трапилася 30 жовтня в одному із сіл Городоцького району Львівщини. Близько 12.00, до оперативного чергового Городоцького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі, розташованому неподалік райцентру Городок, виникла пожежа у приватному житловому будинку. Інформація була терміново передана дільничному інспектору міліції, на дільниці обслуговування якого знаходиться село, який відразу вирушив на місце події.

«Я давно знаю цю сім‘ю, часто бував у них, відвідував під час операції «Візит» і обізнаний, що в будинку могли бути малі діти – два хлопчика і дві дівчинки. Тому старався приїхати, якомога швидше» - розповів дільничний інспектор міліції  Городоцького РВ Михайло Ділай.

Прибувши на місце події, дільничний застав на подвір‘ї будинку чоловіка, який мешкає по сусідству з будинком, в якому виникла пожежа. Чоловік саме намагався гасити  полум‘я підручними засобами. З чотирьох дітлахів, котрі на момент займання були у будинку, двоє вже вибігли на вулицю, а ще двоє – хлопчик і дівчинка, як з‘ясувалося,  залишилися у будинку сховавшись під ковдрою на ліжку. Дільничний в першу чергу виніс з палаючого приміщення дітей, а потім разом із сусідом продовжили гасити палючу будівлю.

«В хаті було дуже гаряче, не було чим дихати, горіла підлога, диван, шафа – добре, що вогонь не дістався до горища – тоді б вже не було що рятувати» - розповів Михайло Ділай.

Підрозділи ДСНС, які прибули на місце події, остаточно загасили полум‘я. Медики швидкої допомоги  оглянули дітей та надали їм першу необхідну допомогу.

«Діти прибули до нас, в Городоцьку центральну районну лікарню, близько 14.00. Четверо дітей – два хлопчика та дві дівчинки 2004, 2007, 2008 та 2009 років народження. Діагноз в усіх однаковий – отруєння продуктами горіння. Дітям була надана необхідна медична допомога. Зараз їх стан стабільний, загрози здоров‘ю немає» - повідомив лікар-ординатор Городоцької ЦРЛ Михайло Карабин.

Причини займання з‘ясовуються. За попередньою версією, причиною виникнення пожежі стало необережне поводження дітей з вогнем.

Батьки дітей, які як з‘ясувалося, залишили дітей самих відлучившись по справах, подякували дільничному та сусідові за порятунок їх синів та доньок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter