На Львівщині дільничний врятував з палаючого будинку чотирьох дітей

На Львівщині дільничний інспектор міліції врятував під час пожежі у житловому будинку чотирьох дітей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, пожежа трапилася 30 жовтня в одному із сіл Городоцького району Львівщини. Близько 12.00, до оперативного чергового Городоцького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі, розташованому неподалік райцентру Городок, виникла пожежа у приватному житловому будинку. Інформація була терміново передана дільничному інспектору міліції, на дільниці обслуговування якого знаходиться село, який відразу вирушив на місце події.

«Я давно знаю цю сім‘ю, часто бував у них, відвідував під час операції «Візит» і обізнаний, що в будинку могли бути малі діти – два хлопчика і дві дівчинки. Тому старався приїхати, якомога швидше» - розповів дільничний інспектор міліції Городоцького РВ Михайло Ділай.

Прибувши на місце події, дільничний застав на подвір‘ї будинку чоловіка, який мешкає по сусідству з будинком, в якому виникла пожежа. Чоловік саме намагався гасити полум‘я підручними засобами. З чотирьох дітлахів, котрі на момент займання були у будинку, двоє вже вибігли на вулицю, а ще двоє – хлопчик і дівчинка, як з‘ясувалося, залишилися у будинку сховавшись під ковдрою на ліжку. Дільничний в першу чергу виніс з палаючого приміщення дітей, а потім разом із сусідом продовжили гасити палючу будівлю.

«В хаті було дуже гаряче, не було чим дихати, горіла підлога, диван, шафа – добре, що вогонь не дістався до горища – тоді б вже не було що рятувати» - розповів Михайло Ділай.

Підрозділи ДСНС, які прибули на місце події, остаточно загасили полум‘я. Медики швидкої допомоги оглянули дітей та надали їм першу необхідну допомогу.

«Діти прибули до нас, в Городоцьку центральну районну лікарню, близько 14.00. Четверо дітей – два хлопчика та дві дівчинки 2004, 2007, 2008 та 2009 років народження. Діагноз в усіх однаковий – отруєння продуктами горіння. Дітям була надана необхідна медична допомога. Зараз їх стан стабільний, загрози здоров‘ю немає» - повідомив лікар-ординатор Городоцької ЦРЛ Михайло Карабин.

Причини займання з‘ясовуються. За попередньою версією, причиною виникнення пожежі стало необережне поводження дітей з вогнем.

Батьки дітей, які як з‘ясувалося, залишили дітей самих відлучившись по справах, подякували дільничному та сусідові за порятунок їх синів та доньок.