В МВС журналістів навчатимуть, як надати першу медичну допомогу

У Міністерстві внутрішніх справ України представники відомчої медицини проведуть навчання для журналістів щодо надання постраждалим першої медичної допомоги.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

7 листопада, у Міністерстві внутрішніх справ України (м. Київ, вул. Богомольця, 10) представники відомчої медицини проведуть навчання для журналістів щодо надання постраждалим першої медичної допомоги. Під час навчань мова також йтиме про дотримання представниками ЗМІ правил безпеки під час їхньої участі у масових заходах.