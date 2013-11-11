На Прикарпатті побили депутата облради

В Івано-Франківську троє невідомих побили депутата Івано-Франківської облради від «Свободи» Миколу Різника. Чоловік отримав струс мозку.

Напад стався біля будинку «свободівця». Зараз силовики шукають нападників, яких звинувачують в пограбуванні з насильством, пише УП.

«За наявною інформацією, нападників було троє. Внаслідок нападу у потерпілого «свободівця» зафіксовано струс мозку. Потерпілого госпіталізовано», - зазначено в повідомленні «Свободи».

В обласному управлінні міліції наголошують, наразі встановлюються всі обставини справи. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб,). Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

«За попередньо версією, троє невідомих осіб з корисливих спонукань заволоділи майном депутата обласної ради, нанісши йому тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні міліції.