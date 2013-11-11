У Борисполі затримали грабіжника банку

У Борисполі, що на Київщині, під час перевірки оперативної інформації міліція затримала 39-річного безробітного місцевого жителя, який минулого тижня, погрожуючи пістолетом, скоїв розбій у відділенні «Укрсиббанку» та виніс майже 6 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, працівники приватної охоронної структури після спрацювання тривожної кнопки прибули на місце за 25 хвилин. За словами начальника бориспільської міліції Романа Козьякова, завдяки допомозі засобів масової інформації вже наступної доби особу нападника було встановлено.

Чоловік, який у 2005 році був засуджений за аналогічний злочин, свої дії пояснив скрутним матеріальним становищем та бажанням «красиво» відпочити. Всі награбовані гроші затриманий за один день прогуляв у столиці: витратив їх на таксі, алкоголь та дівчат.

Наразі підозрюваний дав правдиві покази та співпрацює зі слідством, вказавши на місце, де викинув зброю та шапку. За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції ГУМВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове слідство триває.