Віктор Дубовик привітав російських колег із професійним святом

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик взяв участь в урочистостях які відбулися у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. Урочистості були присвячені річниці російського правоохоронного відомства.

Міністр внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Колокольцев на святковому заході привітав керівний та особовий склад, а також вручив державні та відомчі нагороди співробітникам поліції за зразкове виконання службових обов'язків.

«Це свято ми зустрічаємо з почуттям впевненості у своїх силах, відданості обов'язку і обраної професії захисника правопорядку, з бажанням своєю працею виправдати довіру суспільства», - підкреслив глава правоохоронного відомства сусідньої держави.

З вітальною адресою від імені Віталія Захарченка та українських міліціонерів до російських поліцейських звернувся Віктор Дубовик.

- Співробітники української міліції високо цінують самовіддану працю російських колег, які з честю виконують святу і почесну місію. Вони віддають всі свої сили справі боротьби зі злочинністю в країні, виступають оплотом миру, добра і справедливості, - зазначив Віктор Дубовик. - Хочу висловити впевненість у тому, що багаторічна співпраця наших відомств, заснована на дружбі, взаєморозумінні та взаємодопомозі, буде і надалі успішно розвиватися, служити спільній справі боротьби зі злочинністю та зміцненню братніх відносин між народами Росії і України.