На Житомирщині спалили наркотиків на понад 2 млн грн

У Житомирській області правоохоронці спалили канабіс та макову солому, рослини конопель та маку, а також амфетамін, опій і метадон, вилучені з незаконного обігу.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, усі ці небезпечні наркотичні та психотропні засоби були речовими доказами у майже сотні кримінальних провадженнях, за якими наразі прийнято судові рішення. Відтак, понад 11 кг канабісу, майже 5 кг макової соломи, 1700 рослин маку, 300 рослин конопель та інші речовини, які працівники міліції вилучили у наркоділків та осіб, що вживають наркотики, були знищені у вогні.

«Значну частину нарковмісних рослин було виявлено під час оперативно-профілактичної операції «Мак-2013», яку правоохоронці проводили на території області влітку та на початку осені, - повідомив начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Андрій Струпинський. - Аби запобігти незаконним посівам маку та конопель, працівники міліції обійшли та перевірили понад 2 тисячі присадибних ділянок, сільських господарств, установ та організацій. За цей час правоохоронці виявили та знешкодили 115 незаконних посівів нарковмісних рослин».

Так, у липні працівники Андрушівського райвідділу міліції виявили на присадибній ділянці 32-річної жительки району посіви маку, які вона дбайливо прополювала та поливала. Жінка виправдовувалась, що доглядала рослини задля кулінарних потреб, та про заборону їх вирощування не знала. Судом жінці призначено покарання у вигляді штрафу.

Посіви конопель та висушений канабіс вилучили працівники міліції й у 36-річного жителя Житомирського району. Чоловік, знаючи, що вчиняє протиправне діяння, замаскував свою «городину» у хащах буряну, однак був викритий правоохоронцями. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Відтак, працівники міліції продовжують роботу щодо запобігання вирощуванню, виготовленню та розповсюдженню наркотиків і психотропних речовин. Завдяки їх праці нині у вогні було знищено небезпечне зілля, що могло б покалічити долі не однієї сотні молодих людей.