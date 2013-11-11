Думку про міліцію формують ЗМІ, - речник МВС

Суспільну думку про міліцію формують засоби масової інформації. Про це сказав начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков посилаючись на результати соціологічного дослідження, проведеного Харківським інститутом соціологічних досліджень.



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«80% населення довідується про роботу правоохоронців із телевізійних новин, 40% - із газет, 20% - із Інтернету. Тому від того, як ми будемо подавати до ЗМІ інформацію, залежатиме думка населення про органи внутрішніх справ», - зазначив Сергій Бурлаков на зустрічі міжнародних експертів з викладачами міліцейських вишів.

Водночас за словами заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Лекаря, випускник вишу МВС повинен чітко усвідомлювати, що він знаходиться на передовій та безпосередньо контактує з населенням. Тому, за словами високопосадовця, несе відповідальність за те, якою буде думка громадян про міліцію.

«Він повинен бути ввічливим, комунікабельним, обізнаним та, звісно, психологом. А зробити його таким - завдання викладачів», – сказав Лекарь.