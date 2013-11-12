Утікача з виправної колонії затримали в Білорусі

У Полтавській області наприкінці жовтня з виправної колонії №9 втік 26-річний в’язень, який відбував покарання за розбійний напад, за викрадення авто, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як з'ясувалося, злочинець скоїв втечу саме тоді, коли зустрічався зі своїм знайомим у спеціальній кімнаті для короткострокових побачень.

При отриманні повідомлення працівники міліції оголосили утікача в розшук та направили орієнтування по всіх регіонах України. Чітко сплановані спільні дії міліціонерів та працівників колонії були проведені не даремно, адже пошукові заходи дали свій результат. Згідно отриманої інформації, втікач перебував на території республіки Білорусь і мав намір продовжувати переховуватись у країнах ЄС.

Колеги з Білорусії провели спецоперацію по затриманню злочинця. Як з’ясувалося, він переховувався в місті Брест. На сьогодні злочинець перебуває у слідчому ізоляторі і найближчим часом буде проведено екстрадицію його в Україну.