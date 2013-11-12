У сувенірних магазинах Одеси збували психотропні речовини

Одеська міліція викрила і затримала членів міжрегіональної злочинної групи, яка налагодила збут психотропних речовин в сувенірних магазинах Одеси.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, підозрювані під приводом продажу курильних сумішей налагодили в Одеській і Дніпропетровській областях канал ввезення та збуту особливо небезпечних психотропних речовин. Організатори групи - 38-річний житель Донецької області та 25-річна одеситка.

«Встановлено, що чоловік відповідав за доставку курильних сумішей в місця збуту в Одесі, а також за збір коштів, отриманих від реалізації психотропних речовин, і передачу їх своїй спільниці, яка до жовтня поточного року вела всю «бухгалтерію» і щомісяця передавала кошти іншим учасникам угрупування», - повідомили у відділі.

Як з`ясували правоохоронці, збут психотропних речовин проводився в 4 магазинах сувенірної продукції, розташованих у різних районах Одеси. Безпосередніми реалізаторами були четверо громадян віком 27-38 років.

Як пояснили у відділі, під час документування діяльності зазначених осіб проведено ряд оперативних заходів. Зокрема, під час обшуків вилучено в складських приміщеннях, розташованих в Одесі та Дніпропетровську, а також у 4 одеських магазинах майже 30 тисяч пакетів курильних сумішей, чорнові записи ведення обліку продажу сумішей та гроші в сумі майже 200 тис. грн.

Крім цього, у Дніпропетровську виявлено лабораторію, в якій здійснювалися виготовлення та фасування курильних сумішей. З приміщення даної лабораторії вилучено готова до використання речовина, хімічні речовини, що використовуються в процесі виготовлення цих сумішей, засоби для пакування та інше обладнання.

Також документацію і оргтехніку працівники міліції виявили і в Сімферополі, через який проходив міжрегіональний канал постачання сумішей.

Усі вилучені предмети і суміші направлені для проведення дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС.

За даним фактом слідчим управлінням облУВС розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Трьом затриманим членам зазначеної групи Приморським районним судом Одеси обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Заходи щодо встановлення інших учасників злочинної групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності тривають.